Олександрія з дублем Цара розбила Ворсклу: огляд матчу УПЛ

Олександрія здобула виїзну перемогу над Ворсклою у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дублем у складі гостей відзначився Теді Цара, ще один гол в активі Кирила Ковальця.

Олександрія скоротила своє відставання від Динамо до трьох очок. Але кияни ще зіграють свій матч 18 туру проти Оболоні.

Ворскла залишилась у трьох очках від зони вильоту і в трьох від рятівної дванадцятої позиції. Для підопічних Юрія Максимова це четверта поразка поспіль.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

25 тур, 18 квітня

Ворскла – Олександрія 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 7 Ковалець, 0:2 – 36 Цара, 0:3 – 45+1 Цара, 1:3 – 74 Ндукве.

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Фернан (46 Бацула), Пердута – Скляр, Павлюк, Малиш (46 Ндукве) – Кане (69 Мякушко), Островський (30 Ієде), Авдилі (69 Челядін).

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк – Мишньов (62 Бєляєв), Калюжний, Шепелєв (62 Смирний) – Козак (61 Джевані), Ковалець (76 Кулаков), Цара (81 Шостак).

Попередження: Челядін, Бацула – Кравченко.

Нагадаємо, Олександрія втратила ключового півзахисника до завершення сезону.