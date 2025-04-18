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Був шанс забити гол: Білодід – про дебют за Металіст 1925

Олександр Булава — 18 квітня 2025, 20:15
Був шанс забити гол: Білодід – про дебют за Металіст 1925
Дарʼя Білодід
ФК Металіст 1925

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід оцінила свій дебют за жіночу команду харківського Металіста 1925.

Про це вона розповіла у коментарі після матчу з Ладомиром.

Бронзова призерка вийшла на поле на 87 хвилині, коли рахунок уже був 6:0 на користь її команди.

"Я дуже чекала на цей дебют. Хотіла трохи більше пограти. Був шанс забити гол, на жаль у мене не вийшло – це дуже засмутило.

Думаю – це класний старт. Дякую за все команді, за те, що вони дуже сильно підтримували сьогодні. Я відчувала, що це дійсно моя команда", - розповіла вона.

Також Білодід заперечила завершення кар'єри у дзюдо.

"Дзюдо не в минулому. Не хвилюйтесь. 

Наступний матч? Побачимо, я зараз не буду розкривати всіх карт", – розповіла Білодід.

Огляд матчу

Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.

24-річна Білодід також є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. На Іграх-2024 вона програла в 1/8 фіналу.

Дар'я Білодід Металіст 1925

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