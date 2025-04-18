Визначилися півфіналісти Ліги конференцій
UEFA
17 квітня відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25, які визначили всіх півфіналістів турніру.
Зокрема, Фіорентина за сумою двох матчів пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію, Челсі залишив за бортом Легію, а Юргорден камбекнув проти віденського Рапіда.
У підсумку в 1/2 фіналу Бетіс зіграє проти Фіорентини, а Челсі зустрінеться з Юргорденом.
Матчі відбудуться 1 та 8 травня.
Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.