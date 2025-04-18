Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися півфіналісти Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 00:44
Визначилися півфіналісти Ліги конференцій
UEFA

17 квітня відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25, які визначили всіх півфіналістів турніру.

Зокрема, Фіорентина за сумою двох матчів пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію, Челсі залишив за бортом Легію, а Юргорден камбекнув проти віденського Рапіда.

У підсумку в 1/2 фіналу Бетіс зіграє проти Фіорентини, а Челсі зустрінеться з Юргорденом.

Матчі відбудуться 1 та 8 травня.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

Реал Бетіс Фіорентина Челсі Ліга конференцій сезону-2024/25 Юргорден

Реал Бетіс

Фіорентина пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію, Челсі – Легію в 1/4 фіналу Ліги конференцій
Фіорентина зіграє з Цельє, Челсі прийматиме Легію, гра Ягеллонії та Бетіс в 1/4 фіналу Ліги конференцій
Реал здолав Алавес, Жирона з Циганковим програла третій матч поспіль у Ла Лізі
Челсі на виїзді розгромив Легію, Бетіс переграв Ягеллонію у 1/4 фіналу Ліги конференцій
Клуб Ла Ліги оптимістично налаштований щодо придбання вінгера Манчестер Юнайтед

Останні новини