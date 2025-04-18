Основний форвард Інтера не допоможе клубу в найближчих матчах: відома причина
Нападник Інтера Маркус Тюрам вибув через травму м'язів лівого стегна.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією видання, стан форварда оцінюватимуть щодня. Очікується, що тренерський штаб не ризикуватиме французом у найближчих поєдинках і надасть йому відпочинок.
У клубі сподіваються, що Тюрам встигне відновитися до матчів проти Роми у чемпіонаті Італії 26 квітня та з Барселоною у Лізі чемпіонів 30 квітня.
У поточному сезоні Тюрам зіграв за Інтер 44 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 9 результативних передач.
Наразі Інтер лідирує у Серії А, випереджаючи Наполі на три очки. У наступному матчі Нерадзуррі зіграють на виїзді проти Болоньї 20 квітня. Непередодні італійський клуб пробився у півфінал Ліги чемпіонів, пройшовши за сумою двох матчів Баварію.