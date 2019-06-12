Каштру: Після пропозиції Шахтаря, я захотів тренувати цей клуб

Португальський фахівець Луїш Каштру призначений на пост головного тренера донецького Шахтаря.

Про пропозиції клубу напередодні повідомив сам фахівець для офіційного сайту Шахтаря

"Це особливий момент для мене. Я дуже зрадів запрошенню Шахтаря. У мене було кілька хороших пропозицій, але я вибрав саме донецький клуб.

Я дійсно досить давно за ним стежив, оскільки португальський тренер Паулу Фонсека працював тут, до того ж раніше ми вже перетиналися з ним в Порту. Він один з найкращих фахівців нашої країни.

Знаю, який футбол демонструє Шахтар. Радий, що став частиною клубу. Президент дуже любить футбол і говорить про нього емоційно. Він хоче бачити Шахтар, який стає все краще і сильніше, демонструє гарний атакуючий футбол. Наші шляхи сходяться. Будемо багато працювати, щоб радувати вболівальників", - сказав Каштру.