Гравці збірної України створили великий успіх для країни у такі важкі часи.
Про це розповів захисник юнацької збірної України Юхим Конопля, повідомляє УАФ.
"Це великий успіх для нашої команди, для всієї країни в такі складні часи. Хочу подякувати партнерам по команді, тому що всі вони в матчі з Італією викладалися на 120 відсотків і за себе, і за Дениса Попова, після вилучення якого ми залишилися в меншості. Але хлопці зібралися, знайшли в собі резерви й вистояли. Усім подяка.
Всі емоції залишаємо в роздягальні. Попереду — підготовка до фіналу", – розповів Конопля.
Раніше, Андрій Лунін розповів, що всі думки футболістів юнацької збірної України про фінальний матч на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.