Гравці збірної України створили великий успіх для країни у такі важкі часи.

Про це розповів захисник юнацької збірної України Юхим Конопля, повідомляє УАФ.

"Це великий успіх для нашої команди, для всієї країни в такі складні часи. Хочу подякувати партнерам по команді, тому що всі вони в матчі з Італією викладалися на 120 відсотків і за себе, і за Дениса Попова, після вилучення якого ми залишилися в меншості. Але хлопці зібралися, знайшли в собі резерви й вистояли. Усім подяка.

Всі емоції залишаємо в роздягальні. Попереду — підготовка до фіналу", – розповів Конопля.