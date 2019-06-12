Після складного півфіналу із Італією, всі думки футболістів юнацької збірної України про фінальний матч на чемпіонаті світу.

Про це розповів голкіпер юнацької збірної України Андрій Лунін, повідомляє УАФ.

"Гра вийшла дійсно дуже складною, а емоцій майже не залишилося. Зараз уже хочеться тільки відпочити, відновитися й готуватися до фіналу турніру.

Усі емоції вже залишили позаду — в роздягальні, на полі. Тепер усі думки будуть про фінал", - розповів лідер збірної України Андрій Лунін.