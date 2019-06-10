Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020

Сьогодні, 10 червня, в Європі відбудуться матчі четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020.
Актуально: Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро-2020
Євро - 2020. Відбірковий турнір
4-й тур
10 червня
Початок матчів о 21:45
Болгарія - Косово
Данія - Грузія
Ірландія - Гібралтар
Іспанія - Швеція
Латвія - Словенія
Мальта - Румунія
Польща - Ізраїль
Північна Македонія - Австрія
Сербія - Литва
Україна - Люксембург
Фарерські острови - Норвегія
Чехія - Чорногорія
Нагадаємо, збірна України у матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 перемогла збірну Сербії із рахунком 5:0.
Джерело - Чемпіон.