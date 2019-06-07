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Збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020

Вчора 23:46 534 0
Збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020

На Арені Львів збірна України у матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 перемогла збірну Сербії із рахунком 5:0.

Із перших хвилин збірна України заволоділа ініціативою на футбольному полі. Перевагу вдалось втілити на 26-й хвилині матчу, коли Циганков замкнув передачу Караваєва. Вже через хвилину півзахисник Динамо подвоїв перевагу, відправивши м’яч у дев’ятку з поза меж штрафного майданчика.

На початку другої половини гри Євген Коноплянка з-під двох захисників відправив м'яч у дальній кут воріт – 3:0. На 59-й хвилині Караваєв віддав результативну передачу на Яремчука, який в дотик відправив м’яч у кут воріт – 4:0.

Вже на 75-й хвилині матчу Євген Коноплянка забив м’яч-близнюк, півзахисник змістився із лівого краю в центр та поклав м'яч у кут - 5:0.

Євро - 2020. Відбірковий турнір

7 червня, 21:30. Львів. Арена Львів

Група В, 3-й тур

Україна – Сербія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Циганков, 2:0 – 28 Циганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 – 59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка

Раніше повідомлялося, що матч Україна – Сербія розпочнеться із хвилини мовчання.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Сербія, #Євро 2020
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