Чотири футболісти Челсі претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи

УЄФА опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.
Про це повідомляє прес-служба організації.
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Ними стали Емерсон Пальмієрі, Олів'є Жиру, Педро Родрігес та Еден Азар. Цікаво, що всі вони виступають за лондонський Челсі.
💫 Player of the Week 💫— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 May 2019
🔸 @emersonpalmieri
🔸 @hazardeden10
🔸 @_Pedro17_
🔸 @_OlivierGiroud_
The choice is yours 👇👇👇@hankookreifen | #POTW | #UELfinal
Нагадаємо, аристократи розгромили Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге стали володарями цього трофею.
Джерело - Чемпіон.