Чотири футболісти Челсі претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи

УЄФА опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Ними стали Емерсон Пальмієрі, Олів'є Жиру, Педро Родрігес та Еден Азар. Цікаво, що всі вони виступають за лондонський Челсі.

💫 Player of the Week 💫



🔸 @emersonpalmieri

🔸 @hazardeden10

🔸 @_Pedro17_

🔸 @_OlivierGiroud_



The choice is yours 👇👇👇@hankookreifen | #POTW | #UELfinal