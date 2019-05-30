Чотири футболісти Челсі претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи

УЄФА опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба організації.

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Ними стали Емерсон Пальмієрі, Олів'є Жиру, Педро Родрігес та Еден Азар. Цікаво, що всі вони виступають за лондонський Челсі.

Нагадаємо, аристократи розгромили Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге стали володарями цього трофею.

Джерело - Чемпіон.