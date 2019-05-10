Мій профіль
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Сьогодні 04:35 287
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:50 2576
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
Вчора 17:28 1032 1
Усик не робитиме операцію
Вчора 16:32 707
Динамо може очолити Григорчук
Вчора 16:14 3471
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 00:00 4633 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1271
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1293
Аякс - Тоттенгем: стартові склади команд
08.05.2019 21:02 442
Козлова поступилася Бенчич у третьому колі Premier Mandatory в Мадриді
08.05.2019 18:29 1067
Навколо спорту
Блоги
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
Вчора 20:01 837
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 18:17 1081
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
Вчора 16:27 548 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 16:16 772 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
Вчора 13:15 984
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
Вчора 12:10 1357
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 12:04 392
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
08.05.2019 19:31 1744
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
08.05.2019 18:22 1726
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
08.05.2019 17:01 994
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
07.05.2019 14:00 2143
Воротар Рейнджерса Макгрегор у стилі свого однофамільця ногою полетів у спину суперника
Воротар Рейнджерса Макгрегор у стилі свого однофамільця ногою полетів у спину суперника Максим Буйдин
07.05.2019 13:26 837
Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера
Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера Максим Буйдин
07.05.2019 13:03 1131
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ Максим Буйдин
07.05.2019 06:48 1581
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга Максим Буйдин
06.05.2019 19:22 1494
Новини
Стрічка Популярні Коментують
04:35 Футбол Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи 287
02:47 Баскетбол Філадельфія - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА 613
02:46 Хокей Бостон — Кароліна: онлайн-трансляція матчу НХЛ 688
00:11 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 72628
00:03 Футбол Челсі - Айнтрахт 1:1. ВІДЕО ГОЛІВ 1645
00:00 Футбол Валенсія - Арсенал 2:4. ВІДЕО ГОЛІВ 2189
9 Травня 2019
23:50 Футбол Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи 2576
23:44 Футбол Бейла можуть перевести в дубль Реала 554
23:23 Футбол Боруссія презентувала нову форму 263
22:58 Теніс Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу 449
22:38 Футбол Суарес вибув на невизначений термін 374
22:17 Футбол Аякс презентував нову форму на наступний сезон 238
21:52 Футбол Ференцварош пропонував за Петряка більше мільйона євро 440
21:34 Футбол Челсі - Айнтрахт: стартові склади команд 407
21:18 Футбол Валенсія - Арсенал: стартові склади команд 663
21:00 Футбол Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом 499
20:39 Футбол Гравець донецького Шахтаря у команді тижня FIFA19 564
20:33 Футбол Барселона може купити зірку Аякса 628
20:13 Біатлон Кручова: Спортивну кар'єру не закінчую 680
20:01 Блог Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом 837
19:52 Футбол Стали відомі квоти квитків на фінал Ліги чемпіонів 567
19:41 Теніс Страхова вперше в сезоні вийшла у чвертьфінал турніру ITF 440
19:28 Бокс Берчельт: Ломаченко вже програв мексиканцю, я буду наступним 799
19:09 Біатлон Підгрушна провела урок для дітей з інвалідністю 399
18:44 Теніс Лопатецька знялася з турніру через травму 764

Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи

Сьогодні 04:35 287 0
У фіналі Ліги Європи 2018/19 зустрінуться дві лондонські команди
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи

У матчі-відповіді другого півфіналу Ліги Європи Челсі переміг німецький Айнтрахт та вийшов у фінал турніру.

Основний і додатковий час переможця не виявили - 1:1. А от у серії пенальті фортуна посміхнулася лондонцям - 4:3.

Таким чином у фіналі Ліги Європи Челсі зіграє проти Арсеналу, який і в матчі-відповіді впевнено здолав Валенсію (4:2).

Фінал Ліги Європи 2018/19 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні в Баку.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють Ліверпуль та Тоттенгем.

Ліга Європи
1/2 фіналу, матч-відповідь
9 травня
Челсі - Айнтрахт 1:1 (1:0), у серії післяматчевих пенальті - 4:3.
Голи: 1:0 - 28 Лофтус-Чік, 1:1 - 49 Йовіч
Перший матч - 1:1

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()