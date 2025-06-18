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Мудрику висунули звинувачення у порушенні антидопінгових правил

Олександр Булава — 18 червня 2025, 19:20
Мудрику висунули звинувачення у порушенні антидопінгових правил
Михайло Мудрик
Getty Images

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Михайлу Мудрику у порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє The Telegraph.

24-річний футболіст тимчасово відсторонений ФА, оскільки його проба А дала позитивний результат на мельдоній. Наразі гравець отримав офіційне звинувачення у вживанні допінгу.

"Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів", – розповів речник ФА.

Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.

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