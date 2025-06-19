Без України: визначилися всі учасники плейоф молодіжного Євро-2025

Завершилися матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2025 серед гравців віком до 21 року.

За підсумками 3 турів визначилися учасники та пари чвертьфіналів Євро. У 1/4 між собою зіграють: Іспанія – Англія, Португалія – Нідерланди, Німеччина – Італія та Данія – Франція.

Збірна України не зуміла вийти до плейоф через поразку Нідерландам в останньому турі групи D.

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У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0). Нідерланди у минулих двох турах розписали нічию з фінами (2:2) та програли данцям (1:2), тож українцям для виходу в 1/4 достатньо було не програти.