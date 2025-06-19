Буну урятував Аль-Хіляль від поразки в матчі з Реалом на клубному чемпіонаті світу

Мадридський Реал та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії не визначили сильнішого в межах першого туру клубного чемпіонату світу-2025.

Зустріч завершився з рахунком 1:1. На 92-й хвилині Яссін Буну потягнув пенальті Федеріко Вальверде.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група H, 1 тур, 18 червня

Реал Мадрид – Аль-Хіляль 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 34 Гарсія, 1:1 – 41 Невеш (пен)

У групі H окрім Реала та Аль-Хіляля ще виступають мексиканська Пачука та Зальцбург, які проведуть свій поєдинок уже сьогодні, 19 червня, о 01:00 за київським часом.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом, а Манчестер Сіті виявився сильнішим за марокканський Відад.