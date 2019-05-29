Арсенал - Челсі

Ліга Європи. фінал

Олімпійський, Баку. 29 травня, 22:00

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Асистенти арбітра: Філіппо Мелі, Лоренцо Манганеллі (усі - Італія)

Четвертий арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Обидва колективи добре знайомі один з одним за виступами в АПЛ. Статистика останніх двадцяти очних протистоянь каже, що перевага на боці номінальних господарів поля - 9-6-5, але на фоні того, що в цей сезон колективи входили під керівництвом нових коучів, а їх протистояння в рамках чемпіонату завершилися домашніми перемогами, то в прийдешньому матчі виділити фаворита не просто. Букмекери віддають перевагу пенсіонерам, зважаючи на те, що за підсумками сезону вони фінішували вище своїх суперників, але з іншого боку для канонірів Ліга Європи єдина можливість повернутися на лігочемпіонівську арену, і враховуючи, що Унаї Емері експерт з єврокубкових фіналів, то недооцінювати Арсенал не варто.

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Челсі провів не однозначний сезон. Стартовий відрізок команда пройшла без затримок і зволікань, після програного Суперкубка Англії видавши вісімнадцяти-матчеву серію без поразок на всіх фронтах. На початок листопада, тобто за підсумками третини пройденої турнірної дистанції, підопічні Мауріціо Саррі закріпилися в першій трійці, маючи всього на чотири пункти менше лідера, і здавалося що команді під силу поборотися за чемпіонську корону, але низка осічок під кінець першого кола віддалила команду від мети, змістивши до кордонів лігочемпіонівської зони. Відрив від городян і шпор становив чотири та п'ять пунктів відповідно, тому здавалося що ще не все втрачено, але невдалий кордон другої половини зимової частини сезону з оновленими антирекордами не просто позбавив команду надій на локальний трофей, а й зробив актуальним питання доцільності перебування Мауріціо Саррі на посаді головного тренера. У цілому аристократам відверто повезло завершити сезон у ТОП-4, тому в їхньому успіху у майбутньому протистоянні є сумніви, які зміцнюються навколо кадрових втрат в особі Ітана Ампаду, Антоніо Рюдигера і Н'Голо Канте, який отримав пошкодження на останньому тренуванні, поставивши під питання його участь у матчі.

Арсенал непогано виглядав в поточному перехідному сезоні. Передбачалося, що після завершення ери Арсена Венгера піде спад, але Унаї Емері гідно продовжив його справу. Під керівництвом іспанського фахівця повністю розкрився тандем Олександр Ляказетт — П'єр-Емерік Обамеянг, а так само міцно влилися в основну команду молоді півзахисники Ензлі Мейтленд-Найлз і Маттео Гендузі. Арсенал непогано провів перше коло (11-5-3), за підсумками якого команда перебувала на п'ятому місці у двох пунктах від зони Ліги Чемпіонів. Не дивлячись на невпевнений старт другого кола аж до початку квітня каноніри утримувалися в межах ТОП-4, але побачивши перед собою єврокубкові перспективи, діставшись до чвертьфіналу Ліги Європи, орієнтир трохи змінився, і як результат - команда у фіналі боротиметься за Кубок Європи і путівку в груповий етап Ліги Чемпіонів. Тренерський штаб не може розраховувати на послуги Роба Холдінга, Ектора Бельєріна, Деніса Суареса, Аарона Ремзі, Денні Велбека і через проблеми з отриманням візи Генріха Мхітаряна.

Як висновок, Челсі та Арсенал жадають завоювати трофей. Унаї Емері може в дебютному сезоні добути перший єврокубок для канонірів за останні двадцять п'ять років, вписавши своє ім'я не тільки в історію клубу, а й єврокубка, і з огляду на перетворення команди під його керівництвом, то шанс на успіх досить високий. Команда Мауріціо Саррі під кінець сезону зменшила оберти, натужно добуваючи позитивні результати, і на фоні канонірів виглядає андердогом, усупереч поширеній думці провідних букмекерських контор.

Орієнтовні склади:

Челсі: Кепа, Аспілікуета, Крістенсен, Давід Луїс, Алонсо; Ковачич, Жоржиньйо, Барклі; Педро, Жиру, Азар

Арсенал: Чех, Колашинаць, Косельні, Папастатопулос, Мустафі; Мейтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Обамеянг, Озіл; Ляказетт

Слова:

Мауріціо Саррі (головний тренер Челсі): "Зазвичай ми з Арсеналом граємо у відкритий футбол. У суперника два небезпечних нападники - Ляказетт і Обамеянг. Арсенал здорово грає в нападі. Ця команда грає агресивно і знає, як чинити тиск. Грати проти неї нелегко. Ми не хотіли грати в цьому фіналі заради місця в Лізі чемпіонів. Ми хотіли пробитися туди через Прем'єр-лігу і взяти якийсь трофей. Фінал дуже важливий для нас. Мені здається, Челсі заслужив трофей у цьому сезоні".

Унаї Емері (головний тренер Арсенала): "Першочергова думка, яку я повинен був донести до футболістів у цьому сезоні, зводилася до того, що ми будемо боротися за перемогу у всіх турнірах. Коли ми стартували в Лізі Європи, деякі футболісти воліли грати в Прем'єр-лізі. Добре, але це мені вирішувати, кому надати відпочинок, а кому - ні. Я не хочу, щоб хтось думав, що можна не брати участь у матчах на ранній стадії, але прийти до мене перед півфіналом або фіналом і сказати, що ось він я, готовий грати. Весь сезон ми приділяли цьому турніру велику увагу, ставили за мету домогтися чогось серйозного".

Прогноз Чемпіона: 1:1

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Джерело - Чемпіон.