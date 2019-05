Челсі - Арсенал: стартові склади команд на фінал Ліги Європи

Челсі та Арсенал зустрічаються у фіналі Ліги Європи 2018/19, який приймає Баку.

Наставники команд визначилися зі складом на матч.

Актуально: Челсі - Арсенал: онлайн-трансляція

Ліга Європи

Фінал

29 травня

Челсі - Арсенал

Челсі: Кепа, Аспілікуета, Крістенсен, Луїс, Емерсон, Канте, Ковачич, Жоржинью, Азар, Педро, Жиру

Арсенал: Чех, Папастатопулос, Кошельни, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашінац, Езіл, Обамеянг, Ляказетт

Kante starts for the Blues! 💪 Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV

📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!



🏆 #UELfinal