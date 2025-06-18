Колишній тренер Мілана може очолити команду Роналду в Саудівській Аравії
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Колишній тренер Порту та Мілана Сержіу Консейсау може очолити Аль-Наср із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Команда, за яку виступає Кріштіану Роналду, планує підписати контракт із португальським фахівцем до 2027 року, з можливістю продовження до 2028-го.
Нинішній наставник Аль-Насра Стефано Піолі, який теж свого часу тренував Мілан, має очолити Фіорентину.
50-річний Консейсау очолив "росонеррі" у грудні 2024-го, з того часу зумів завоювати Суперкубок Італії, срібні медалі Кубку Італії та посісти 8 місце в чемпіонаті Італії, через що залишилися без єврокубків на наступний сезон.
Аль-Наср заврешив сезон на 3 місці в турнірній таблиці Саудівської Про-ліги та не кваліфікувався до Азійської ліги чемпіонів.