Трансляція Челсі - Арсенал: дивитися онлайн фінал Ліги Європи 29.05.2019

Не пропустіть матч фіналу Ліги Європи Челсі - Арсенал онлайн. Матч відбудеться 29.06.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Челсі - Арсенал дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Челсі - Арсенал: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Челсі - Арсенал онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн-трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн-трансляцію Челсі - Арсенал, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Азар може піти з Челсі після фіналу Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.