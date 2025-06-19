Родина Басс може продати Лос-Анджелес Лейкерс

Родина Басс, яка володіє більшою часткою Лос-Анджелес Лейкерс, планує продати контрольний пакет акцій генеральному директору холдингової компанії TWG Global Марку Волтеру.

Про це повідомляє журналіст ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з інформацією видання, Джинні Басс продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління після продажу акцій.

Марк Волтер став акціонером Лейкерс у 2021 році та мав право першочергового викупу контрольного пакета акцій.

Компанія TWG Global володіє бейсбольною командою Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Спарк із жіночої НБА, а також 11 командою Формули-1 Кадилак, яка дебютує у 2026 році.

Нагадаємо, що Лос-Анджелес Лейкерс належали родині Басс з 1979 року, коли Джеррі Басс придбав франшизу за 67,5 млн доларів.

У 2013 році після смерті Басса команда перейшла у спадок його дітям. 66% Лейкерс розподілилися між шістьма дітьми в рівній кількості, а очолила клуб Джинні Басс.

ЛАЛ вилетіли з постсезону в першому раунді, програвши Міннесоті у п'яти матчах.