Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Родина Басс може продати Лос-Анджелес Лейкерс

Станіслав Лисак — 19 червня 2025, 00:37
Родина Басс може продати Лос-Анджелес Лейкерс
Getty Images

Родина Басс, яка володіє більшою часткою Лос-Анджелес Лейкерс, планує продати контрольний пакет акцій генеральному директору холдингової компанії TWG Global Марку Волтеру.

Про це повідомляє журналіст ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з інформацією видання, Джинні Басс продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління після продажу акцій.

Марк Волтер став акціонером Лейкерс у 2021 році та мав право першочергового викупу контрольного пакета акцій.

Компанія TWG Global володіє бейсбольною командою Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Спарк із жіночої НБА, а також 11 командою Формули-1 Кадилак, яка дебютує у 2026 році.

Нагадаємо, що Лос-Анджелес Лейкерс належали родині Басс з 1979 року, коли Джеррі Басс придбав франшизу за 67,5 млн доларів.

У 2013 році після смерті Басса команда перейшла у спадок його дітям. 66% Лейкерс розподілилися між шістьма дітьми в рівній кількості, а очолила клуб Джинні Басс.

ЛАЛ вилетіли з постсезону в першому раунді, програвши Міннесоті у п'яти матчах.

NBA Лос-Анджелес Лейкерс

NBA

Гілджес-Александер установив рекорд фінальних матчів НБА
Оклахома здолала Денвер та вперше за 9 років вийшла у фінал Західної конференції НБА
Індіана стала першим півфіналістом плейоф НБА, 44 очки Йокича не допомогли Денверу обіграти Оклахому
Нью-Йорк знову обіграв Бостон, Міннесота в кроці від виграшу серії в Голден Стейт
Оклахома здолала Денвер, Індіана в кроці від виходу в плейоф НБА

Останні новини