У матчі не сталося несподіванки

У 1/2 фіналу Ліги Європи відбувся матч-відповідь у грі між Валенсією і Арсеналом.

Перша гра завершилася впевненою перемогою канонірів. У іспанському ж матчі лондонці не дали жодного шансу зробити Валенсії камбек.

У підсумку 2:4 у матчі й 3:7 за сумою двох ігор перемога Арсенала.

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Ліга Європи

1/2 фіналу

9 травня

Валенсія — Арсенал 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Гамейро, 1:1 – 17 Обамеянг, 1:2 – 50 Ляказетт, 2:2 – 58 Гамейро, 2:3 – 69 Обамеянг, 2:4 - 88 Обамеянг.

Нагадаємо, Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала.

Джерело - Чемпіон.