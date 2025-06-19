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Реал Мадрид зіграв унічию з Аль-Хілялем: огляд матчу клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 19 червня 2025, 01:36
Реал Мадрид зіграв унічию з Аль-Хілялем: огляд матчу клубного чемпіонату світу
Getty Images

Мадридський Реал зіграв унічию з саудівським Аль-Хілялем у межах першого туру клубного чемпіонату світу-2025.

Огляд матчу

Клубний чемпіонат світу-2025
Група H, 1 тур, 18 червня

Реал Мадрид – Аль-Хіляль 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 34 Гарсія, 1:1 – 41 Невеш (пен)

У групі H окрім Реала та Аль-Хіляля ще виступають мексиканська Пачука та Зальцбург, які проведуть свій поєдинок уже сьогодні, 19 червня, о 01:00 за київським часом.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом, а Манчестер Сіті виявився сильнішим за марокканський Відад.

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