Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі пішов з тренування команди через сварку двох футболістів - захисника Давіда Луїса і форварда Гонсало Ігуаїна.

За інформацією Football Italia, на тренуванні, яке підопічні Саррі проводять в Баку, між футболістами відбувся невеликий конфлікт. Однак наставник аристократів через це розлютився, і пішов з тренування викинувши по дорозі свою бейсболку.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd