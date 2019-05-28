Саррі обговорив контракт з Ювентусом

Наставник Челсі Мауріціо Саррі може перебратися в Ювентус і вже погодив умови контракту з чемпіоном Італії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що 60-річний італієць - перший в списку керівництва Ювентуса на вакантну посаду після відходу з команди Массіміліано Аллегрі.

Якщо Саррі погодиться і покине Челсі заради роботи в Турині, то буде отримувати не 5,7 мільйона євро в сезон, а вже 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу готове відпустити тренера за 5 мільйонів фунтів.

Також в послугах Саррі сильно зацікавлена ​​Рома і в разі відходу італійця з Челсі, Вовки планують запропонувати тренеру контракт.

Втім, сам Саррі недавно заявляв, що не збирається йти з Челсі, тому, що його все влаштовує в лондонському клубі, і він бажає домагатися подальшого прогресу з Синіми. Відзначимо, що у італійського менеджера склалися непрості стосунки з уболівальниками.

Раніше повідомлялося, що Ювентус також веде переговори з Маурісіо Почеттіно.

Також повідомлялося, Ювентус незабаром оголосить про призначення головним тренером Хосепа Гвардіолу.

Джерело - Daily Mail.