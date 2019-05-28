Зроблені затримання представників двох вищих дивізіонів іспанського футболу, Ла-Ліги та Сегунди у справі про договірні матчі.

Про це повідомив представник Ла-Ліги ВВС.

"Дії поліції пов'язані зі скаргами про можливі договірні матчі в травні 2018 року. Але ми боремося з цим, чемпіонату важливо мати чесну конкуренцію", - сказав представник.