Зроблені затримання представників двох вищих дивізіонів іспанського футболу, Ла-Ліги та Сегунди у справі про договірні матчі.
Про це повідомив представник Ла-Ліги ВВС.
"Дії поліції пов'язані зі скаргами про можливі договірні матчі в травні 2018 року. Але ми боремося з цим, чемпіонату важливо мати чесну конкуренцію", - сказав представник.
Затримано деяких керівників клубів, колишніх, а також нинішніх футболістів окремих команд.
Нагадаємо, у Ла-Лізі встановили антирекорд результативності.
Також, Мессі встановив унікальний рекорд Ла-Ліги
Джерело - ВВС.