МанСіті сподівається утримати лідера команди новим контрактом

Манчестер Сіті планує провести переговори з агентом Лероя Сане щодо нового контракту для німецького вінгера.

Про це повідомляє Sky Sports.

За даними ресурсу, городяни не хочуть розлучатися з Сане і запропонують 23-річному гравцеві поліпшену зарплату і тривалу угоду.

Поки невідомо, яке рішення прийме Сане, адже він незадоволений своїм становищем у клубі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ, Баварія та Ювентус хочуть придбати Сане.

Нагадаємо, що Гвардіола залишиться тренувати МанСіті.

Джерело - Sky Sports.