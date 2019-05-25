МанСіті сподівається утримати лідера команди новим контрактом

Манчестер Сіті планує провести переговори з агентом Лероя Сане щодо нового контракту для німецького вінгера.
Про це повідомляє Sky Sports.
За даними ресурсу, городяни не хочуть розлучатися з Сане і запропонують 23-річному гравцеві поліпшену зарплату і тривалу угоду.
Поки невідомо, яке рішення прийме Сане, адже він незадоволений своїм становищем у клубі.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ, Баварія та Ювентус хочуть придбати Сане.
Нагадаємо, що Гвардіола залишиться тренувати МанСіті.
Джерело - Sky Sports.