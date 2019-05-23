Гвардіола не піде з Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола залишиться наставником Манчестер Сіті.

Це запевнив член правління клубу Альберто Галассі.

"З огляду на інформацію, яка публікується в пресі, потрібно прояснити ситуацію. Гвардіола залишається з нами, він хоче працювати в Манчестер Сіті.

Крім того, клуб рівня Ювентуса ніколи б не дозволив, щоб така новина подібним чином з'явилася в ЗМІ. Під цими чутками немає ніяких підстав", – цитує Галассі Sky Sports.