Олімпіакос відправили до другого дивізіону чемпіонату Греції

Керівництво грецької ліги оголосило про переведення Олімпіакоса до другого дивізіону.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Таке рішення було прийнято через те, що клуб відмовився брати участь у першому матчі плей-оф чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса.

Всі результати підопічних Девіда Блатта в поточному сезоні були анульовані. Далі чемпіонат Греції продовжиться без участі клубу з Пірея.

Нагадаємо, Олімпіакос не вийшов на гру з Панатінаїкосом через претензії до суддівства. Пізніше клуб заявив, що не буде грати в чемпіонаті і Кубку країни, доки поєдинки обслуговуватимуть грецькі арбітри.

Джерело - isport.ua.