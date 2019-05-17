Захисник Динамо не зіграє на молодіжному Євро-2019

Захисник Динамо Віталій Миколенко оговтається від травми лише через тиждень, через що не виступатиме на молодіжному Євро-2019.

Про це повідомляє Football.ua.

Однак, 19-річний футболіст буде готується до матчів кваліфікації Євро-2020 у складі національної команди під керівництвом Шевченко. Сьогодні гравець опинився в списку тренера на матчі відбору.

Олександр Петраков включив в заявку збірної замість Миколенко захисника Карпат Олега Веремеєнка, який в нинішньому сезоні виступав на правах оренди за друголіговий Калуш.

Крайній захисник пошкодив задню поверхню стегна в таборі збірної.

У поточному сезоні УПЛ в складі Динамо Миколенко зіграв 21 матч, зробивши три результативні передачі.

Нагадаємо, Шевченко назвав склад збірної України.

Також, ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу.

Джерело - Football.ua.