Зінченко вийде в старті на матч проти Лестера

Сьогодні, 6 травня, Манчестер Сіті в 37-му турі АПЛ вдома зіграє з Лестером. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Став відомий склад Ман Сіті на матч. Олександр Зінченко з'явиться на полі з перших хвилин.

Актуально: Манчестер Сіті — Лестер: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Компані, Ляпорт, Зінченко, Фоден, Гюндоган, Д. Сілва, Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг.

Your City team for the final home game of 2018/19! 🙌



XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Foden, Sterling, Bernardo, Aguero



Subs | Muric, Danilo, Stones, Sané, Mahrez, Otamendi, Jesus



⚽️ @haysworldwide

🔵 #MCILEI #mancity pic.twitter.com/3lC1FrVJct