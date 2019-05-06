Оприлюднили суму преміальних для Манчестер Сіті у разі перемоги в чемпіонаті Англії і Кубку країни.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
За хет-трик команда отримає понад 15 мільйонів фунтів преміальних. Раніше Сіті вже виграв Кубок ліги. Команда бореться за титул чемпіона Англії, а також вийшла в фінал Кубка країни, де зіграє з Вотфордом.
Нагадаємо, Зінченко узгодив новий контракт з Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, Гвардіола заборонив гравцям Ман Сіті читати ЗМІ і дивитися ТБ.
Джерело - iSport.