Клуб отримає чималий бонус за чемпіонство кубок Англії

Оприлюднили суму преміальних для Манчестер Сіті у разі перемоги в чемпіонаті Англії і Кубку країни.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За хет-трик команда отримає понад 15 мільйонів фунтів преміальних. Раніше Сіті вже виграв Кубок ліги. Команда бореться за титул чемпіона Англії, а також вийшла в фінал Кубка країни, де зіграє з Вотфордом.

Нагадаємо, Зінченко узгодив новий контракт з Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, Гвардіола заборонив гравцям Ман Сіті читати ЗМІ і дивитися ТБ.

Джерело - iSport.