Зінченко узгодив новий контракт з Манчестер Сіті

Менеджери розраховують на українця на наступний сезон

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко погодив новий контракт з англійським клубом,

Про це повідомляє Goal.com.

Про угоду незабаром повинні оголосити офіційно. У стані чемпіонів Англії розглядають Зінченка в якості першого кандидата на позицію лівого захисника на наступний сезон.

Раніше стало відомо, що "городяни" відмовилися від ідеї підписання нового лівого захисника, вирішивши зробити ставку на дует Зінченка та француза Бенжамена Менді.

Цього сезону Зінченко взяв участь в 26 матчах Сіті у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

Нагадаємо, Зінченко присвятив вільний час батькам.

Також, Зінченко запалив у Міжнародний день танцю.

Джерело - Sport Arena.