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Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала

Сьогодні 09:13 857 0
Троє гравців влітку покидають клуб
Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала

Уболівальники Арсенала після нічиєї з Брайтоном нагородили оплесками футболістів, які залишають клуб після закінчення сезону.

З фанатами попрощалися півзахисник Аарон Ремзі, який переходить в Ювентус, голкіпер Петр Чех, який завершує кар'єру, і форвард Денні Уелбек, з яким вирішили не продовжувати контракт.

Ремзі розплакався під час почесної церемонії. Валлієць провів в Арсеналі 11 років.

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Нагадаємо, Суарес більше не зіграє цього сезону.

Джерело - Чемпіон.

#Ремзі, #Арсенал, #АПЛ, #Чех, #Велбек
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