Уболівальники Арсенала після нічиєї з Брайтоном нагородили оплесками футболістів, які залишають клуб після закінчення сезону.

З фанатами попрощалися півзахисник Аарон Ремзі, який переходить в Ювентус, голкіпер Петр Чех, який завершує кар'єру, і форвард Денні Уелбек, з яким вирішили не продовжувати контракт.

Ремзі розплакався під час почесної церемонії. Валлієць провів в Арсеналі 11 років.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q