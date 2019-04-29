Суарес більше не зіграє цього сезону

Хавбек Барселони Денис Суарес, який виступає на правах оренди за Арсенал, більше не зіграє в нинішній кампанії.

Про це сам футболіст повідомив у своєму Інстаграм.

"Я постійно мав проблеми з пахом з матчу проти БАТЕ в лютому. Тепер вони змусили мене і зовсім припинити тренування. Після різних медичних консультацій ми прийшли до висновку, що я не можу далі переносити навантаження. Я починаю період лікування, який несумісний з футболом". "Мені шкода, що всі зусилля і жертви, зроблені заради переходу в Арсенал, не дали очікуваних плодів. Ви навіть уявити собі не можете, як це злить. Але здоров'я - понад усе. Хочу знову подякувати цьому великому клубу за віру в мене, хоча все і склалося не так, як уявлялося. Я зроблю все можливе, щоб повернутися ще сильніше", - написав футболіст. Посмотреть эту публикацию в Instagram 📝 Публикация от Denis Suarez (@denissuarezfernandez) 29 Апр 2019 в 8:15 PDT

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед планує придбати Облака. Також, захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону.

Джерело - Чемпіон.