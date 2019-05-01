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Верес переграв Чайку, Минай поступився Черкащині-Академії. Результати матчів 23 туру Другої ліги

Сьогодні 20:20 290 0
Верес переграв Чайку, Минай поступився Черкащині-Академії. Результати матчів 23 туру Другої ліги

Сьогодні, першого травня, відбулися матчі 23 туру Другої ліги України.

Чемпіонат України, Друга ліга

23 тур

1 травня

Верес - Чайка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Орловський

Гірник - Нікополь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Бука, 2:0 - 57 Кателін, 3:0 - 90+1 Саханюк

Металлург - Кристал 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Сачко, 2:0 - 35 Сачко

Калуш - Полісся 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Логінов, 1:1 - 57 Книш, 1:2 - 88 Боровець

Мир - Кремінь 5:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бойко, 2:0 - 46 Бойко, 2:1 - 49 Локтіонов, 3:1 - 58 Білоусов, 3:2 - 71 Сидоренко, 4:2 - 73 Цибульський, 5:2 - 84 Бойко

Нива В - Буковина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Демченко

Поділля - Нива Т 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Процив, 0:2 - 63 Дедух, 0:3 - 78 Литовченко(П)

Черкащина-Академія - Минай 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Тарасенко, 1:1 - 48 Карноза, 2:1 - 51 Бойко, 2:2 - 63 Норієв, 3:2 - 86 Тенжицький

Нагадаємо, Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги.

Також, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Друга ліга, #Верес, #Металлург
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