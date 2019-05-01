Сьогодні, першого травня, відбулися матчі 23 туру Другої ліги України.
Чемпіонат України, Друга ліга
23 тур
1 травня
Верес - Чайка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+3 Орловський
Гірник - Нікополь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Бука, 2:0 - 57 Кателін, 3:0 - 90+1 Саханюк
Металлург - Кристал 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Сачко, 2:0 - 35 Сачко
Калуш - Полісся 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Логінов, 1:1 - 57 Книш, 1:2 - 88 Боровець
Мир - Кремінь 5:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Бойко, 2:0 - 46 Бойко, 2:1 - 49 Локтіонов, 3:1 - 58 Білоусов, 3:2 - 71 Сидоренко, 4:2 - 73 Цибульський, 5:2 - 84 Бойко
Нива В - Буковина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 65 Демченко
Поділля - Нива Т 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Процив, 0:2 - 63 Дедух, 0:3 - 78 Литовченко(П)
Черкащина-Академія - Минай 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Тарасенко, 1:1 - 48 Карноза, 2:1 - 51 Бойко, 2:2 - 63 Норієв, 3:2 - 86 Тенжицький
Нагадаємо, Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги.
Також, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.