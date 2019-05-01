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Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги

Сьогодні 19:34 644 0
Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги

Сьогодні, першого травня, відбулися матчі 26 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України, Перша ліга

26 тур

1 травня

Інгулець - Суми 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 19 Сула, 2:0 - 36 Коваленко, 3:0 - 40 Акіменко, 4:0 - 43 Сула, 5:0 - 61 Акіменко, 6:0 - 69 Сула

Миколаїв - Металіст 1925 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Войцеховський, 2:0 - 39 Кравченко, 3:0 47 - Ковальов

Балкани - Дніпро-1 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Когут, 0:2 - 61 Очігава

Колос - Агробізнес 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Гавріш

Прикарпаття - Волинь 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 21 Хагназарі, 0:2 - 37 Карпенко, 0:3 - 43 Бартулович, 1:3 - 45+2 Конкольняк

Авангард - Гірник 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Демченко, 1:1 - 88 Гірник

Нагадаємо, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.

Також, збірна України зіграє товариський матч з Дніпром-1.

Джерело - Чемпіон.

#Дніпро-1, #Металіст, #Перша ліга
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