Сьогодні, першого травня, відбулися матчі 26 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України, Перша ліга
26 тур
1 травня
Інгулець - Суми 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 19 Сула, 2:0 - 36 Коваленко, 3:0 - 40 Акіменко, 4:0 - 43 Сула, 5:0 - 61 Акіменко, 6:0 - 69 Сула
Миколаїв - Металіст 1925 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Войцеховський, 2:0 - 39 Кравченко, 3:0 47 - Ковальов
Балкани - Дніпро-1 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Когут, 0:2 - 61 Очігава
Колос - Агробізнес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Гавріш
Прикарпаття - Волинь 1:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 21 Хагназарі, 0:2 - 37 Карпенко, 0:3 - 43 Бартулович, 1:3 - 45+2 Конкольняк
Авангард - Гірник 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Демченко, 1:1 - 88 Гірник
Нагадаємо, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.
Також, збірна України зіграє товариський матч з Дніпром-1.
Джерело - Чемпіон.