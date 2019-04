Сьогодні, 27 квітня, каталонська Барселона переграла Леванте в рамках 35 туру іспанської Ла-Ліги.

Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.

Ця перемога дозволила Барселоні достроково оформити чемпіонство Ла-Ліги.

🏆 @LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!

8 leagues in 11 years.

Making the extraordinary seem normal.

🖌🎨 #WeColorLaLiga 🔵🔴 pic.twitter.com/8GF2paM493