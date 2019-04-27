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Барселона переграла Леванте і стала чемпіоном Іспанії

Вчора 23:36 407 0
Мессі забив чемпіонський гол
Барселона переграла Леванте і стала чемпіоном Іспанії

Сьогодні, 27 квітня, каталонська Барселона переграла Леванте в рамках 35 туру іспанської Ла-Ліги.

Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.

Ця перемога дозволила Барселоні достроково оформити чемпіонство Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

35 тур

27 квітня

Барселона - Леванте 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Мессі

Нагадаємо, Атлетіко переграло Вальядолід, Леганес зіграв унічию з Сельтою. Результати матчів 35 туру Ла-Ліги.

Також, в УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Ла-Ліга, #Леванте
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