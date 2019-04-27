Сьогодні, 27 квітня, каталонська Барселона переграла Леванте в рамках 35 туру іспанської Ла-Ліги.
Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.
Ця перемога дозволила Барселоні достроково оформити чемпіонство Ла-Ліги.
🏆 @LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019
8 leagues in 11 years.
Making the extraordinary seem normal.
🖌🎨 #WeColorLaLiga 🔵🔴 pic.twitter.com/8GF2paM493
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
35 тур
27 квітня
Барселона - Леванте 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 62 Мессі
Нагадаємо, Атлетіко переграло Вальядолід, Леганес зіграв унічию з Сельтою. Результати матчів 35 туру Ла-Ліги.
Також, в УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи.
Джерело - Чемпіон.