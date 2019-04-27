Мессі забив чемпіонський гол

Сьогодні, 27 квітня, каталонська Барселона переграла Леванте в рамках 35 туру іспанської Ла-Ліги.

Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.

Ця перемога дозволила Барселоні достроково оформити чемпіонство Ла-Ліги.

🏆 @LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!

8 leagues in 11 years.

Making the extraordinary seem normal.

🖌🎨 #WeColorLaLiga 🔵🔴 pic.twitter.com/8GF2paM493 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

35 тур

27 квітня

Барселона - Леванте 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Мессі

Нагадаємо, Атлетіко переграло Вальядолід, Леганес зіграв унічию з Сельтою. Результати матчів 35 туру Ла-Ліги.

Також, в УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.