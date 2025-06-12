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Кіченок і Лінетт не змогли пробитися у півфінал парного розряду турніру в Гертогенбосі

Станіслав Матусевич — 12 червня 2025, 15:42
Кіченок і Лінетт не змогли пробитися у півфінал парного розряду турніру в Гертогенбосі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Надія Кіченок разом із полькою Магдою Лінетт не змогли вийти у півфінал парного розряду турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У чвертьфінальному матчі вони поступилися дуету Ніколь Меліхар (США)/Людмила Самсонова (-).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 10-5.

Кіченок і Лінетт за матч 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 5 помилок на подачі та 4 брейки.

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $275,094
Чвертьфінал парного розряду, 12 червня

Ніколь Меліхар (США)/Людмила Самсонова (-) – Надія Кіченок (Україна/Магда Лінетт (Польща) 6:2, 5:7, 10-5

У наступному колі змагань Меліхар і Самсонова зіграють проти переможців матчу між дуетом Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) та парою Катажина Пітер (Польща)/Ніна Стоянович (Сербія).

Нагадаємо, що напередодні Кіченок і Лінетт обіграли китаянок Ван Сіньюй/Чжен Сайсай у першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосі.

Надія Кіченок WTA 250 Магда Лінетт

Надія Кіченок

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