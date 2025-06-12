Кіченок і Лінетт не змогли пробитися у півфінал парного розряду турніру в Гертогенбосі

Надія Кіченок разом із полькою Магдою Лінетт не змогли вийти у півфінал парного розряду турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У чвертьфінальному матчі вони поступилися дуету Ніколь Меліхар (США)/Людмила Самсонова (-).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 10-5.

Кіченок і Лінетт за матч 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 5 помилок на подачі та 4 брейки.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $275,094

Чвертьфінал парного розряду, 12 червня

Ніколь Меліхар (США)/Людмила Самсонова (-) – Надія Кіченок (Україна/Магда Лінетт (Польща) 6:2, 5:7, 10-5

У наступному колі змагань Меліхар і Самсонова зіграють проти переможців матчу між дуетом Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) та парою Катажина Пітер (Польща)/Ніна Стоянович (Сербія).

Нагадаємо, що напередодні Кіченок і Лінетт обіграли китаянок Ван Сіньюй/Чжен Сайсай у першому колі парного розряду турніру в Гертогенбосі.