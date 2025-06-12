Збірна України 3х3 U-23 програла Ізраїлю в Лізі націй

Чоловіча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 з поразки стартувала на першому стопі Ліги націй 3х3, який проходить у Відні, Австрія.

"Синьо-жовті" з рахунком 17:19 програли в овертаймі Ізраїлю, повідомила Федерація баскетболу України.

В рівній грі команди по черзі виходили вперед, відриваючись на 3-4 очка, але в основний час все ж не визначили переможця. Буквально на останніх секундах Владислав Мустяца забив у проході і перевів гру в овертайм.

В овертаймі обидві команди мали можливість вирвати перемогу, але довго не влучали дальні. В підсумку все вирішив фол Артема Лопухова, після якого Ізраїль виконував два штрафні і реалізував їх, завершивши гру.

Найрезультативнішим у українців став Владислав Мустяца, який набрав 11 очок, в тому числі реалізувавши два дальніх.

О 17:50 збірна України проведе другий матч першого стопу проти Австрії.

Ліга націй з баскетболу 3х3 U-23

Чоловіки, 12 червня

Україна – Ізраїль 17:19 ОТ

Нагадаємо, 8 червня у румунському Бухаресті жіноча збірна України з баскетболу 3х3 обіграла Латвію та вийшла у фінальну частину ЧЄ-2025.