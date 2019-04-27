В УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи

Таким чином будуть мотивуватимуться команди з другої шістки чемпіонату

У регламент УПЛ з сезону 2019/2020 можуть ввести "голландський" розіграш путівки в Лігу Європи.

Про це повідомляє FootBoom.

Українська Прем'єр-ліга з клубами в ці дні обговорює регламент майбутнього сезону 2019/2020. Відомо, що один з клубів виніс пропозицію з приводу мотивації команд у другій шістці.

Зокрема, пропонується організувати плей-оф за путівку в Лігу Європи між 5-6 і 7-8 командами чемпіонату. Міні-турнір складається з трьох матчів - 5-е місце грає з 8-м, 6-е - з 7-м, при цьому матчі проходять на полях команд з топ-6. Переможці пар зустрічаються в фіналі і розігрують останню путівку від УПЛ у Лігу Європи.

Також якщо Кубок України виграє представник Першої ліги або команда, що зайняла місце нижче п'ятого в чемпіонаті, то сам міні-турнір організовують між 4, 5, 6 і 7 місцем. Відзначається, за такою схемою розігрують путівку в Лігу Європи в чемпіонаті Голландії.

Нагадаємо, почався тендер на продаж медіа-прав УПЛ.

Раніше була інформація, що на трансляцію УПЛ претендують чотири телеканали.

Джерело - FootBoom.