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Спаллетті отримав щедру пропозицію від Аль-Насра

Олег Дідух — 12 червня 2025, 15:28
Спаллетті отримав щедру пропозицію від Аль-Насра
Лучано Спаллетті
УЄФА

Лучано Спаллетті може отримати нову роботу одразу після відходу з посади головного тренера збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, тренер отримав пропозицію від Аль-Насра. Клуб Кріштіану Роналду наразі шукає заміну Стефано Піолі, який незабаром очолить Фіорентину.

Піолі отримував у Аль-Насрі 12 мільйонів євро на рік. Клуб із Саудівської Аравії готовий запропонувати Спаллетті навіть більшу зарплату.

Нагадаємо, у понеділок, 9 червня, збірна Італії у відборі до ЧС-2026 обіграла Молдову 2:0. Для Спаллетті цей матч став прощальним на посаді наставника "Скуадри адзурри".

66-річний фахівець очолював збірну Італії з літа 2023 року. Під його керівництвом команда вилетіла з Євро-2024 в 1/8 фіналу.

Аль-Наср Лучано Спаллетті Стефано Піолі

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