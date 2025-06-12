Левандовський переміг: головний тренер збірної Польщі подав у відставку

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж подав у відставку.

Про це повідомляє Польський футбольний союз.

"Я прийшов до висновку, що в ситуації, яка склалася, найкращим рішенням на благо збірної буде моя відставка. Виконання цієї функції було здійсненням моїх професійних мрій і найбільшою честю в моєму житті", – сказав Пробеж.

Сторони подякували одне одному за співпрацю. Про причини такого рішення наставник не розповів, проте, ймовірно, на це вплинув нещодавній скандал між Пробежом та Робертом Левандовським.

Форвард Барселони був обурений тим, що тренер вирішив забрати капітанську пов'язку в Роберта. У підсумку Левандовський відмовився грати за збірну Польщі, якщо там працюватиме Пробеж.

Міхал Пробеж очолив "біло-червоних" у вересні 2023 року. За це час поляки зіграли 20 матчів, здобули 10 перемог, 4 рази зіграли внічию та 6 разів програли. Під його керівництвом команда посіла останнє місце на Євро-2024 та у групі Ліги націй.