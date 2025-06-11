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Туркі Аль аш-Шейх розповів, які поєдинки він більше не організовуватиме

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 20:39
Туркі Аль аш-Шейх розповів, які поєдинки він більше не організовуватиме
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розставив акценти щодо організації ним наступних боксерських поєдинків.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Х.

"З цього моменту я не хочу більше бачити боксерські поєдинки типу Том і Джеррі», де один боєць бігає по рингу, а інший ганяється за ним. Ми більше не будемо підтримувати такі бої в рамках Riyadh Season і The Ring. Ми хочемо підтримувати бійців, які залишають на ринзі усе, а також б'ються сміливо і гордо ", – заявив Туркі.

Зауважимо, що Туркі Аль аш-Шейх спільно з Matchroom, Queensberry, Top Rank, Golden Boy та іншими промоутерськими компаніями організував низку топ-івентів у боксі. Його визнавали найвпливовішою людиною у боксерському/ММА світі у минулому році.

Раніше стало відомо, що Туркі та Джошуа домовляють про три гучні поєдинки. Також Аль аш-Шейх провів переговори щодо купівлі англійського футбольного клубу.

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