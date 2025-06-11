Капітан збірної США розхвалив Україну, яка здобула першу в історії перемогу в Лізі націй

Капітан США Кайл Дагостіно прокоментував поразку від команди України в першому матчі Ліги націй з волейболу. Найбільше його вразила якість подач українських гравців.

Слова волейболіста передає Суспільне Спорт.

"Україна чинила на нас чимало тиску. Вони дуже високі. Так, як вони подають – це створювало проблеми для нас. Що вразило найбільше? Їхня подача – це найкраще. Коли ви програєте 0:2, то дуже важко повернутися у матч. Ми намагалися це зробити, але було складно", – сказав Дагостіно.

Нагадаємо, збірна України здобула першу в історії перемогу в Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" була саме команда США, бронзовий призер Олімпіади-2024.

Після США Україна зіграє ще три матчі в цей ігровий тиждень: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.