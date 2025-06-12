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Металіст 1925 отримав атестат для виступів в УПЛ

Олег Дідух — 12 червня 2025, 16:11
Металіст 1925 отримав атестат для виступів в УПЛ
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 отримав атестат, необхідний для виступів у чемпіонаті УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Сьогодні, 12 червня, в Будинку футболу відбулися загальні збори учасників УПЛ. Зокрема, на них розглядалося і прийняття до складу чемпіонату нових учасників.

Металіст 1925 на зборах представляв директор клубу Антон Іванов. Клуб виконав усі вимоги Атестаційного комітету УАФ і був офіційно прийнятий до складу учасників УПЛ на сезон-2025/26. Іванов отримав атестат із рук першого віцепрезидента УАФ Артема Стоянова.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.

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