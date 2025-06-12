Александер-Арнольд: Знав, що покину Ліверпуль лише заради Реала
Новачок Реала Трент Александер-Арнольд прокоментував свій перехід у мадридський клуб і висловив вдячність Ліверпулю, вихованцем якого він є.
Слова захисника збірної Англії наводить Фабріціо Романо.
"Я на сьомому небі від щастя. Такі речі, як перехід у Реал, трапляються не щодня. Моя мрія здійснилася. Впродовж тривалого часу я знав, що покину Ліверпуль лише заради Реала і нікого іншого.
Я завжди буду вдячний Ліверпулю, завжди буду перед ними в боргу. Я провів там 20 років і насолоджувався кожною миттєвістю. Але я подумав, що наступив правильний момент для переходу", – заявив Трент.
Нагадаємо, Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда наприкінці травня. Захисник міг перейти у мадридський клуб з 1 липня на правах вільного агента. Проте Реал виплатив Ліверпулю 10 мільйонів євро компенсації за те, щоби трансфер відбувся на місяць раніше і Трент зміг виступити на клубному чемпіонаті світу.