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Вольфсбург оголосив про призначення нового тренера

Олег Дідух — 12 червня 2025, 16:29
Вольфсбург оголосив про призначення нового тренера
Пауль Сімоніс
ФК Вольфсбург

Пауль Сімоніс призначений на посаду головного тренера Вольфсбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт із 40-річним нідерландським фахівцем розрахований на два роки – до 30 червня 2027 року.

На даний момент за плечами у Сімоніса є лише один сезон у ролі головного тренера – у нідерландському Гоу Ехед Іглз. Цьому клубу він у минулому сезоні приніс перший трофей за 92 роки – Кубок Нідерландів. У чемпіонаті команда фінішувала на 7 місці.

Асистентами Сімоніса у Вольфсбургу будуть Трістан Бергейс, Петер ван дер Веен, Мартін Дарневієль і чинний тренер воротарів Паскаль Форманн.

Нагадаємо, на початку травня Вольфсбург звільнив із посади головного тренера Ральфа Газенгюттля. Команда догравала сезон під керівництвом Даніеля Бауера та фінішувала на 11 місці в Бундеслізі.

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