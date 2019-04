Сульшер: Погба лідер роздягальні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер переконаний, що півзахисник Поль Погба залишиться в клубі.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст BBC.

OGS thinks Paul Pogba will be @ManUtd next season but can't guarantee it: "I can assure you Paul very determined to succeed at Utd. When he is creating chances + scoring goals he has done fantastic for us. He is leader in dressing room. You cant guarantee but I think he will be"