Сульшер: Погба лідер роздягальні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер переконаний, що півзахисник Поль Погба залишиться в клубі.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст BBC.

"Я можу запевнити вас, що Поль сповнений рішучості домогтися успіху з МЮ. Він створює моменти і забиває голи. Він фантастично виступає. Погба — лідер роздягальні. Нічого не можна гарантувати, але я думаю, що він буде тут", - сказав тренер.

OGS thinks Paul Pogba will be @ManUtd next season but can't guarantee it: "I can assure you Paul very determined to succeed at Utd. When he is creating chances + scoring goals he has done fantastic for us. He is leader in dressing room. You cant guarantee but I think he will be" — Simon Stone (@sistoney67) 26 квітня 2019 р.

У 32 іграх Прем'єр-ліги цього сезону Погба забив 13 голів і зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі. Огляд матчу на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.