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Алонсо і Реал: іспанець визначився з тривалістю контракту

Руслан Травкін — 9 травня 2025, 10:22
Алонсо і Реал: іспанець визначився з тривалістю контракту
Хабі Алонсо
Getty images

Мадридський Реал підпише трирічний контракт з іспанським фахівцем Хабі Алонсо. Разом із ним до "бланкос" перейде тренер Баєра з фізпідготовки Себас Паррілья.

Про це повідомляє Marca.

Алонсо прийняв запропоновані Реалом умови, зокрема пункт про те, що керівництво клубу визначатиме трансферну політику.

43-річний Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів "фармацевтів" до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини. Також команда дійшла до фіналу Ліги Європи.

В якості гравця Хабі виступав за мадридський клуб з 2009 до 2014 року. Також грав за Реал Сосьєдад, Ліверпуль та Баварію.

Зазначимо, що після вильоту Реала з Ліги чемпіонів від Арсеналу посилилися чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Основним кандидатом на цей пост давно називають Алонсо, контракт якого з Байєром розрахований до літа 2026 року.

Раніше стало відомо, що Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської роботи, навіть якщо за ним прийдуть Реал або збірна Бразилії.

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