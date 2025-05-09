Президент Еюпспора підтвердив ЗМІ початок переговорів з Шахтарем

Президент турецького Еюпспора Мурат Озкая підтвердив у розмові з представниками ЗМІ переговори з донецьким Шахтарем щодо Арди Турана.

Про це повідомляє AS.

Сам фахівець також зацікавлений у переході в стан "гірників", оскільки його прикінцева мета – очолити мадридський Атлетико після Дієго Сімеоне.

"Ми завжди спілкуємось з Ардою і всі знають, що його мрія – стати головним тренером Атлетико. Головне те, що керівництво стежить за його розвитком і також зацікавлене", – розповів екстренер Галатасарая та друг Турана Неджаті Атеш.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 33 турів – 50 очок та відставання від третього місця на сім залікових балів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Шахтар наразі очолює Маріно Пушич. Під його керівництвом команда йде третьою в УПЛ, вже втративши навіть математичні шанси на чемпіонство.

Раніше у стані "гірників" спростували інформацію про можливе звільнення свого наставника.