Піастрі підтримав Дуена після заміни в Альпін

Пілот команди Макларен Оскар Піастрі висловив слова підтримки Джеку Дуену, якого Альпін напередодні замінили на Франко Колапінто.

Слова переможця Гран-прі Маямі наводить PlanetF1.

"Я буквально сьогодні дізнався про відхід керівника їх команди. Я не бачив офіційного оголошення про заміну Джека, але читав про певні чутки, тож був в курсі подій.



Навіть якщо це кінець його кар'єри у Формулі-1, то він все одно може пишатись тим, що був із нами. Потрапити сюди дуже непросто, особливо з Австралії.



Треба тримати голову високо, адже ти був пілотом Формули-1 і це ніхто не зможе у тебе відібрати. Впевнений, що на нього чекає успіх в усьому", – розповів Піастрі.