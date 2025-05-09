Піастрі підтримав Дуена після заміни в Альпін
Пілот команди Макларен Оскар Піастрі висловив слова підтримки Джеку Дуену, якого Альпін напередодні замінили на Франко Колапінто.
Слова переможця Гран-прі Маямі наводить PlanetF1.
"Я буквально сьогодні дізнався про відхід керівника їх команди. Я не бачив офіційного оголошення про заміну Джека, але читав про певні чутки, тож був в курсі подій.
Навіть якщо це кінець його кар'єри у Формулі-1, то він все одно може пишатись тим, що був із нами. Потрапити сюди дуже непросто, особливо з Австралії.
Треба тримати голову високо, адже ти був пілотом Формули-1 і це ніхто не зможе у тебе відібрати. Впевнений, що на нього чекає успіх в усьому", – розповів Піастрі.
Після перших шести етапів кампанії 2025 року Дуен є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках. У нещодавньому Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.
Вже 17 травня розпочнеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодромі Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.
Раніше новий керівник Альпін прокоментував рішення команди замінити австралійця.